Что школа не может требовать с учеников

01.10.2025 | 11:13 144
С 1 сентября 2025 года для учеников и родителей действует ряд правил, которые ограничивают полномочия школы.

Основные и наиболее болезненные моменты:

  1. Справка о пропуске занятий. Если ребенок пропустил уроки по семейным обстоятельствам, школа не вправе требовать медицинскую справку.
  2. Сменная обувь. Ее отсутствие не может быть причиной недопуска к занятиям. Максимум — замечание или выговор.
  3. Использование телефона. Ограничения касаются только уроков. На переменах ученики могут пользоваться гаджетами.
  4. Сбор денег. Учебники, ремонт, уборка и охрана обеспечиваются из бюджета. Собирать деньги на эти цели с родителей незаконно.
  5. Оценки за опоздания. Снижать баллы или запрещать присутствие на уроке из-за опоздания нельзя.
