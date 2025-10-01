Что школа не может требовать с учеников

01.10.2025 | 11:13 144
С 1 сентября 2025 года для учеников и родителей действует ряд правил, которые ограничивают полномочия школы.
Основные и наиболее болезненные моменты:
- Справка о пропуске занятий. Если ребенок пропустил уроки по семейным обстоятельствам, школа не вправе требовать медицинскую справку.
- Сменная обувь. Ее отсутствие не может быть причиной недопуска к занятиям. Максимум — замечание или выговор.
- Использование телефона. Ограничения касаются только уроков. На переменах ученики могут пользоваться гаджетами.
- Сбор денег. Учебники, ремонт, уборка и охрана обеспечиваются из бюджета. Собирать деньги на эти цели с родителей незаконно.
- Оценки за опоздания. Снижать баллы или запрещать присутствие на уроке из-за опоздания нельзя.