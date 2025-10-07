Что грозит за самовольную замену батарей в квартире?

Замена батарей в квартире может обернуться штрафом до 2,5 тысячи рублей, заявил юрист Михаил Салкин. По его словам, взыскание грозит в случае установки батареи другого типа.
За замену батарей может наступить ответственность, если при этом происходит переустройство, то есть меняется количество отопительных секций или вид батареи, например с чугунных на биметаллические. Часть 2 статьи 7.21 КРФоАП предполагает, что штраф составит от двух до двух с половиной тысяч рублей. Также суд обяжет восстановить прежнее состояние, то есть вернуть все в соответствии с проектом дома.