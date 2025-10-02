Центр репродуктивного здоровья открылся в женской консультации Дубненской больницы

В нем начали работу врачи акушер-гинекологи, в т.ч. детский гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и медицинский психолог, а также смежные специалисты, которые оказывают консультации семейным парам, имеющим проблемы, связанные с репродуктивной системой, приводящие к нарушениям функций организма и возможному бесплодию.

Такой подход включает комплексное сопровождение как до планируемой беременности, так и после нее, вплоть до родов. Женщины и девушки подросткового возраста также смогут получить помощь и индивидуальные консультации с учетом возрастных и физиологических особенностей. Профилактика и ранее выявление заболеваний, их коррекция и лечение – приоритет в работе каждого из специалистов «Центра репродуктивного здоровья».

«Работа нового «Центра репродуктивного здоровья» позволит повысить доступность и в короткие сроки оказывать медицинскую помощь женщинам и мужчинам с использованием современных профилактических и лечебно-диагностических технологий. Специалисты проконсультируют, составят план обследования и лечения, окажут психологическую поддержку. Каждый шаг направлен на сохранение репродуктивного здоровья будущих родителей, чтобы помочь им спланировать и подготовиться к рождению ребенка» - отметила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Дубненской больницы Светлана Яхина.

Записаться в «Центр репродуктивного здоровья» можно одним из способов:

по телефону 122 в личном кабинете портала «Здоровье» в терминале любой поликлиники

Акушер-гинекологи Центра работают 3 раза в неделю с 8:00 до 10:00 в соответствии с расписанием. На приеме определяют показания для дальнейших консультаций специалистов и записывают к ним на прием в удобное время для пациента.