За медицинские советы в чатах можно сесть в тюрьму

Хотя законодательство напрямую не запрещает обсуждать медицинские препараты в родительских чатах, предоставление советов по лечению может привести к уголовной ответственности по статье 235 УК РФ. Это квалифицируется как незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность.

В зависимости от исхода лечения, наказание может включать:

Штрафы

Исправительные работы

Ограничение свободы или лишение свободы до 3 лет (при причинении вреда здоровью)

Лишение свободы до 5 лет (в случае смерти пациента)

При этом не имеет значения тип рекомендуемого препарата, платность консультации, личные мотивы советчика.

По словам эксперта, простое описание личного опыта лечения («когда я болел, я делал так») не подпадает под действие данной статьи. Однако, любая конкретная рекомендация по применению лекарств может быть расценена как медицинская консультация. Особую опасность представляет тот факт, что любой препарат может вызвать нежелательные реакции, поэтому даже кажущиеся безопасными советы могут привести к серьезным последствиям.