Впервые в Дубне прошла спортивная акция «Забег атомных городов»

30.09.2025 | 17:09 170 Администрация Дубны
27 сентября 2025 года на стадионе "Волна" Дубна впервые поддержала масштабную спортивную акцию – «Забег атомных городов». В этом году событие имеет особое значение: оно приурочено к 80-летию атомной промышленности России.

Активное участие приняли сотрудники предприятия «Дедал» и их семьи. На старт вышли 150 человек, среди которых был и руководитель научно-производственного комплекса вместе с супругой и тремя детьми.

Генеральный директор АО НПК «Дедал» Даниил Пименов отметил значимость этого события:

«Забег атомных городов» — прекрасная традиция, которой уже почти 10 лет. Она объединяет тысячи людей с предприятий атомной промышленности — это десятки городов и сотни предприятий. Участие Дубны в забеге символично в год юбилея атомной отрасли».

Праздничная атмосфера царила на протяжении всего мероприятия. Здесь не было победителей и проигравших — главным было само участие. Участники отметили, что этот забег стал началом новой спортивной традиции в Дубне, объединяющей атомщиков в стремлении к здоровому образу жизни.

