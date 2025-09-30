Впервые в Дубне прошла спортивная акция «Забег атомных городов»

Активное участие приняли сотрудники предприятия «Дедал» и их семьи. На старт вышли 150 человек, среди которых был и руководитель научно-производственного комплекса вместе с супругой и тремя детьми.
Генеральный директор АО НПК «Дедал» Даниил Пименов отметил значимость этого события:
«Забег атомных городов» — прекрасная традиция, которой уже почти 10 лет. Она объединяет тысячи людей с предприятий атомной промышленности — это десятки городов и сотни предприятий. Участие Дубны в забеге символично в год юбилея атомной отрасли».
Праздничная атмосфера царила на протяжении всего мероприятия. Здесь не было победителей и проигравших — главным было само участие. Участники отметили, что этот забег стал началом новой спортивной традиции в Дубне, объединяющей атомщиков в стремлении к здоровому образу жизни.