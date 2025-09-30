Впервые в Дубне прошла спортивная акция «Забег атомных городов»

Активное участие приняли сотрудники предприятия «Дедал» и их семьи. На старт вышли 150 человек, среди которых был и руководитель научно-производственного комплекса вместе с супругой и тремя детьми.

Генеральный директор АО НПК «Дедал» Даниил Пименов отметил значимость этого события: