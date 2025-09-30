В Госдуме РФ предложили сделать 31 декабря выходным днем

По предложению депутата, последний день уходящего года — 31 декабря — должен стать постоянным выходным днём для всех россиян. Чтобы соблюсти баланс рабочих, выходных и праздничных дней, предлагается компенсировать это изменение переносом выходного дня с 8 января на 31 декабря.

В случае принятия инициативы, новогодние каникулы будут длиться девять дней — с 31 декабря по 7 января включительно. Сейчас объявление 31 декабря нерабочим днём происходит каждый год в индивидуальном порядке по решению правительства, что создаёт определённую неопределённость для граждан и работодателей.