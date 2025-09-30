С размахом отпраздновали День пожилого человека 2025 в Дубне

Выставка урожая от жителей города собрала дубненцев всех возрастов как среди участников, так и среди дегустаторов. Среди угощений - и сытные салаты, и закуски, и сладости, и необычные напитки. Гости с аппетитом пробовали, многие возвращались за добавкой.

Мастера-ветераны не только угощали гостей урожаем и кулинарными изысками, но и показывали чудеса рукоделия. Алмазная мозаика, изделия из кожи, вязаные палантины и варежки – лишь малая часть того, что представили на импровизированной выставке.