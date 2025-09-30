Общественники в России призвали сажать алкоголиков в тюрьму и заставлять оплачивать свое лечение

30.09.2025 | 14:53 193 Абзац
Новый подход к борьбе с алкоголизмом предложил лидер патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов.

Суть предложения в том, что люди, страдающие алкоголизмом, должны не только проходить лечение, но и нести финансовую ответственность за оказанную помощь. 

После первого и второго случаев госпитализации вследствие алкогольного опьянения пациент обязан самостоятельно покрыть все расходы на лечение. При третьем рецидиве предлагается применять более строгие меры — заключение под стражу сроком до шести месяцев, где персонаж будет отрабатывать затраты на своё лечение посредством общественно-полезного труда..

По информации Росалкогольтабакконтроля, среднестатистический россиянин ежегодно потребляет 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, 6 бутылок вина и 4 бутылки коньяка. По данным Минздрава, годовое потребление чистого спирта на душу населения превышает 8 литров.

