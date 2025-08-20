В школах сократят количество контрольных и пустят родителей на ЕГЭ

С начала нового учебного года начнет действовать новый порядок оказания медпомощи. В частности, в школах появится отдельная должность медицинской сестры-специалиста. Помимо этого, чтобы медпункты соответствовали современным требованиям, внесены изменения в стандарт их оснащения.

Контрольные работы, в том числе всероссийские проверочные работы (ВПР), теперь будут занимать не более 10 процентов учебного времени по каждому предмету.

Из расписания школьников с пятого по седьмой классы исключат изучение обществознания и добавят курс «История нашего края». В ряде школ ученикам начнут выставлять оценки за поведение. На данный момент это лишь пилотный проект.

Также родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников.