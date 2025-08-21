В России 1 сентября вводится обязательная предустановка мессенджера Max на электронные устройства

В перечне обязательных программ MAX заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года.

Также с начала осени обязательной станет предустановка отечественного магазина приложений RuStore на технику с операционными системами iOS и HyperOS.

Напоминаем, на базе Max планируется создание многофункционального сервиса обмена информацией. Он обеспечит безопасное общение в мессенджере и доступ к цифровым сервисам от государства и бизнеса.