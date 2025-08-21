В Дубне в Парке семейного отдыха обсудили с жителями горячие вопросы микрорайона Большая Волга

В популярном в Дубне формате «Выездной администрации» с жителями микрорайона Большая Волга обсудили расселение аварийного дома 21 на улице Правды, ход работ по замене теплосетей, долгожданное строительство отдельного здания для детской поликлиники.
Самый актуальный вопрос – расселение аварийного дома на улице Правды. Жители 63 квартир этого дома в 2026 году получат комфортное жильё рядом, на улице Станционной. Строительство уже началось по программе комплексного развития территории. Сейчас идёт работа по подготовке свайного поля.
Обсудили, как решается задача по строительству детской поликлиники на Большой Волге. Оно начнётся в 2026 году. В трехэтажном здании разместятся не только врачи, включая узких специалистов, но и полный комплекс, который требуется для обследования именно детей – специальное рентген-оборудование, УЗИ-аппарат и прочее.