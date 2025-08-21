В Дубне в Парке семейного отдыха обсудили с жителями горячие вопросы микрорайона Большая Волга

В популярном в Дубне формате «Выездной администрации» с жителями микрорайона Большая Волга обсудили расселение аварийного дома 21 на улице Правды, ход работ по замене теплосетей, долгожданное строительство отдельного здания для детской поликлиники.

Самый актуальный вопрос – расселение аварийного дома на улице Правды. Жители 63 квартир этого дома в 2026 году получат комфортное жильё рядом, на улице Станционной. Строительство уже началось по программе комплексного развития территории. Сейчас идёт работа по подготовке свайного поля.