В детских поликлиниках Дубенской больницы стартовала прививочная кампания 2025 против гриппа

Перед началом подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, одной из эффективных мер профилактики является вакцинация. Особое внимание уделяется детям, поскольку они входят в группу повышенного риска: детская иммунная система ещё недостаточно зрелая, и столкновение с вирусом гриппа может привести к тяжёлому течению болезни и осложнениям, которыми нередко сопровождается грипп. Именно поэтому вакцинация входит в число важнейших профилактических мер.

«Скоро начнётся учебный год, и с увеличением контактов между детьми возрастает риск распространения гриппа. Вакцинация — надёжный способ защиты: иммунитет формируется примерно в течение двух недель, поэтому целесообразно сделать прививку заблаговременно. Это особенно важно для детей с хроническими заболеваниями. Вакцина помогает снизить вероятность тяжёлого течения болезни. Ждем вас на вакцинацию!», - поделилась заведующая детской поликлиникой №2 Дубненской больницы Алена Леонова.

Отметим, что прививку можно поставить бесплатно в детских поликлиниках в дни здорового ребенка: в детской поликлинике №1 - вторник и четверг, в детской поликлинике №2 - вторник и среда. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у врача-педиатра. Записаться можно удобным способом по тел. 122 или в личном кабинете портала «Здоровье».