Состоялся визит заместителя Министра финансов России в Дубну

На Фабрике сверхтяжелых элементов в Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова вице-директор ОИЯИ член-корреспондент РАН Сергей Дмитриев проинформировал заместителя министра о научной программе Института по синтезу сверхтяжелых элементов, а научный руководитель лаборатории академик Юрий Оганесян провел экскурсию по мемориальному кабинету первого директора ЛЯР Георгия Николаевича Флерова.

В Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Павел Кадочников посетил ускорительный комплекс NICA, включая здание синхрофазотрона, туннель коллайдера и павильон детектора MPD. О ходе работ по проведению сеанса № 1 с запланированным физическим пуском коллайдера замминистра рассказали вице-директор Института академик Владимир Кекелидзе и и. о. директора ЛФВЭ Андрей Бутенко.

В ходе рабочей встречи с директором ОИЯИ академиком Григорием Трубниковым Павел Кадочников обсудил вопросы, связанные с участием Российской Федерации как страны местопребывания ОИЯИ и крупнейшего партнера в реализации Семилетнего плана развития Объединенного института на 2024–2030 годы, в частности, дальнейшее развитие социальной и научно-исследовательской инфраструктуры ОИЯИ.