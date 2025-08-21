С 1 сентября россиян с психрасстройствами и болезнью глаз не пустят за руль

21.08.2025 | 09:37 425 РБК
С 1 сентября в России вступит в силу новый перечень болезней, с которыми нельзя водить автомобиль. Распоряжение правительство утвердило в апреле 2025 года.

В новом перечне к психическим расстройствам были добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также болезни глаз — ахроматопсию заменили на аномалии цветового зрения.

Как пояснил ассистент Кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров, обновленный перечень медицинских противопоказаний на 2025 год был приведен в соответствие с Международной классификацией болезней (МКБ-10).

