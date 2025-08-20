На теннисных кортах ОИЯИ в Дубне начался ремонт

Запланировано также обновить трибуны и судейские вышки на обеих теннисных площадках, все стойки для сеток и прочее теннисное оборудование. И, что было давним запросом спортсменов, к кортам будет проведена система освещения. Ремонтные работы планируются завершить до конца текущего года.