На теннисных кортах ОИЯИ в Дубне начался ремонт

В Дубне начались ремонтные работы на спортплощадках ОИЯИ на Комсомольской набережной.
Начали с кронирования разросшихся деревьев, затем предстоит демонтаж старых секций забора, а чтобы избежать масштабных земляных работ, будут использованы существующие опоры.
Запланировано также обновить трибуны и судейские вышки на обеих теннисных площадках, все стойки для сеток и прочее теннисное оборудование. И, что было давним запросом спортсменов, к кортам будет проведена система освещения. Ремонтные работы планируются завершить до конца текущего года.