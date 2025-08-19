Кимрские госавтоинспекторы помогли мужчине с детьми в ДТП с лосем на автодороге Дубна-Кимры-Горицы

Виталий Александрович - многодетный отец. Вместе с тремя детьми в июле 2025 года он двигался на личном автомобиле ГАЗель по трассе «Дубна - Кимры - Горицы». Внезапно на дорогу выбежал лось. От столкновения с диким животным «Газель» под управлением Виталия Савельева опрокинулась в кювет. По счастливой случайности никто из многодетной семьи серьёзно не пострадал, помощь медиков никому не потребовалась.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В составе экипажа в тот день несли службу старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Илья Кирьянов, а также инспектор ДПС лейтенант полиции Владислав Торопов. Они помогли водителю и пассажирам выбраться из машины, сопроводили в патрульный автомобиль и доставили в Кимры, где поздним вечером помогли семье найти такси, чтобы добраться в родной город. Кроме того, полицейские вызвали на место ДТП эвакуатор и отправили автомобиль на адрес проживания в Московскую область.