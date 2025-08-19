Как подготовить ребенка к школе после летних каникул? Рассказывает заведующая Педиатрическим отделением Детского клинического центра имени Рошаля.
- Чтобы снизить уровень стресса, плавно восстанавливайте режим дня — будите ребенка на 15-20 минут раньше каждые несколько дней.
- Проверьте график прививок. При необходимости, школьнику нужно пройти вакцинацию или ревакцинацию.
- Измерьте рост ребенка и определите, не перерос ли он за лето свое учебное место — стол и стул должны быть по размеру.
- Сводите к офтальмологу, чтобы проверить зрение.
- Позаботьтесь об осанке ребенка: подберите облегченный ортопедический ранец.