Как подготовить ребенка к школе после летних каникул?

19.08.2025 | 18:42 644 Дубненская больница
Как подготовить ребенка к школе после летних каникул? Рассказывает заведующая Педиатрическим отделением Детского клинического центра имени Рошаля.
  • Чтобы снизить уровень стресса, плавно восстанавливайте режим дня — будите ребенка на 15-20 минут раньше каждые несколько дней.
  • Проверьте график прививок. При необходимости, школьнику нужно пройти вакцинацию или ревакцинацию.
  • Измерьте рост ребенка и определите, не перерос ли он за лето свое учебное место — стол и стул должны быть по размеру.
  • Сводите к офтальмологу, чтобы проверить зрение.
  • Позаботьтесь об осанке ребенка: подберите облегченный ортопедический ранец.
