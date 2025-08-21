Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с молодыми педагогами и директорами школ

21.08.2025 | 18:11 374 Администрация Дубны
В преддверии начала учебного 2025-2026 года Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с молодыми педагогами и директорами школ наукограда.

Обсудили, как вместе и дальше развивать систему образования в Дубне – через совершенствование школьной инфраструктуры, поддержку педагогов и талантов школьников.

К 1 сентября в школах наукограда планируется завершить ремонтные работы, а на территории Гимназии №3 уже обустроили новый школьный стадион.

Напомним, для иногородних педагогов в Дубне действуют меры социальной поддержки:

  • предоставление служебного жилья,
  • компенсация затрат на аренду жилья,
  • муниципальный грант в размере 300 тысяч рублей.

Благодаря труду дубненских педагогов, в 2025 году среди выпускников школ наукограда - 98 медалистов, 11 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Поделиться: