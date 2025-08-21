Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с молодыми педагогами и директорами школ

Обсудили, как вместе и дальше развивать систему образования в Дубне – через совершенствование школьной инфраструктуры, поддержку педагогов и талантов школьников.

К 1 сентября в школах наукограда планируется завершить ремонтные работы, а на территории Гимназии №3 уже обустроили новый школьный стадион.