В преддверии начала учебного 2025-2026 года Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с молодыми педагогами и директорами школ наукограда.
Обсудили, как вместе и дальше развивать систему образования в Дубне – через совершенствование школьной инфраструктуры, поддержку педагогов и талантов школьников.
К 1 сентября в школах наукограда планируется завершить ремонтные работы, а на территории Гимназии №3 уже обустроили новый школьный стадион.
Напомним, для иногородних педагогов в Дубне действуют меры социальной поддержки:
- предоставление служебного жилья,
- компенсация затрат на аренду жилья,
- муниципальный грант в размере 300 тысяч рублей.
Благодаря труду дубненских педагогов, в 2025 году среди выпускников школ наукограда - 98 медалистов, 11 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов.