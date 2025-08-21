Дубна передала горячий братский ответный привет украинскому Дубно

В ночь на 21 августа 2025 года авиабаза ВСУ для F-16 и Су‑24 в ураинском городе Дубно Ровенской области превратилась в руины.
«Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (осколки) на 3 локациях», — заявили в ВВС Украины.
По российским источникам, это были 4 аэрокосмические ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты воздушного и морского базирования, значительная часть которых разрабатывалась в Дубне.
В ночь на 11 июля 2025 года Дубна вторично подверглась массовой атаке дронов
В ночь на 11 июля 2025 года с 02:55 до 04:15 жители Дубны слышали порядка десяти громких хлопков в воздухе.11.07.2025 | 11:54 5726
Напоминаем, ввиду канцелярской ошибки, в 1954 году рассекреченный поселок физиков получил название "Дубно". Ошибка не вызывает удивления - тогда Дубно было у всех на устах, т.к. недавно раскрыли информацию о гетто и лагере уничтожения в городе в 1941-1944 гг. Только в 1957 году Дубна возвратила своё нынешнее название.