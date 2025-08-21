Дубна передала горячий братский ответный привет украинскому Дубно

Напоминаем, ввиду канцелярской ошибки, в 1954 году рассекреченный поселок физиков получил название "Дубно". Ошибка не вызывает удивления - тогда Дубно было у всех на устах, т.к. недавно раскрыли информацию о гетто и лагере уничтожения в городе в 1941-1944 гг. Только в 1957 году Дубна возвратила своё нынешнее название.