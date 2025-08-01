1 сентября в России изменится порядок снятия наличных в банкоматах - он станет жестче

С 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него.
Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации.
Среди них:
- Нехарактерное для человека поведение при снятии денег:
- Непривычное время суток
- Нетипичная сумма или местонахождение банкомата
- Запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом — например не с карты, а по QR-коду
- Изменение активности телефонных разговоров как минимум за 6 часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
- Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.
- Перевод человеком на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.
- Смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.
Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это СМС или пуш-уведомление.
Отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.