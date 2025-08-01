1 сентября в России изменится порядок снятия наличных в банкоматах - он станет жестче

Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это СМС или пуш-уведомление.

Отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.