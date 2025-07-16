За конфликты в домовом чате можно сесть в тюрьму

06.07.2025 | 14:31 274 Москва24
Сообщения в домовом чате, содержащие признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти, могут повлечь административную или даже уголовную ответственность.

Чаты – это публичное пространство, в котором, как и в реальной жизни, нельзя никого оскорблять.

"Более того, штраф за ругань с использованием электронных средств, включая мессенджеры, будет даже больше. Не от 3 до 5 тысяч рублей, как во время конфликта в реальной жизни, а от 5 до 10", – предупредил юрист Илья Русяев.

Если речь идет о клевете, когда один человек распространяет о другом заведомо ложные сведения, порочащие его честь, достоинство или репутацию, может последовать уголовное наказание. Когда это происходит в мессенджере, наказанием будет штраф до 1 миллиона рублей либо обязательные работы до 240 часов. Но могут и посадить на срок до двух лет.

Уголовным наказанием также грозят угрозы убийством или причинению вреда здоровью в адрес соседей. В этом случае все может закончиться лишением свободы на срок до пяти лет.

"Особое внимание уделяется высказываниям, содержащим признаки возбуждения ненависти или вражды, а также унижения достоинства по признаку национальности, религии или принадлежности к социальной группе. В первый раз это может закончиться штрафом до 20 тысяч рублей, но в следующий уже будет применяться уголовное наказание – до пяти лет лишения свободы", – рассказал юрист.

В то же время, по его словам, чтобы наказать обидчика из домового чата, скриншотов переписки обычно недостаточно:

"Важно обеспечить юридическую силу материалов, поэтому целесообразно обратиться к нотариусу, который оформит протокол осмотра электронных доказательств. Это позволит зафиксировать содержание сообщений, их дату и автора надлежащим способом. Затем материалы надо подать либо участковому, либо направить в следственные органы, если нарушение подпадает под действие уголовного законодательства".

 
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