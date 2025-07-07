В Дубне сотрудники Госавтоинспекции провели парад велосипедов и самокатов в местном детском саду «Ёлочка»

07.07.2025 | 14:51 376
В детском саду «Ёлочка» в Дубне при участии сотрудницы Госавтоинспекции ОМВД Дубны состоялся парад юных велосипедистов.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Анна Краснова совместно со сказочными персонажами в игровой форме напомнили детям об основных правилах дорожного движения, а также про безопасность во время катания на двухколёсном транспорте. Дошкольники украсили свои любимые самокаты и велосипеды в разной стилистике и продемонстрировали навыки управления ими.

В завершение мероприятия ребятам ввиду ухудшения погодных условий напомнили о важности использования световозвращающих элементов и вручили такие аксессуары.

 
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