В Дубне сотрудники Госавтоинспекции провели парад велосипедов и самокатов в местном детском саду «Ёлочка»

07.07.2025 | 14:51 376
В детском саду «Ёлочка» в Дубне при участии сотрудницы Госавтоинспекции ОМВД Дубны состоялся парад юных велосипедистов.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Анна Краснова совместно со сказочными персонажами в игровой форме напомнили детям об основных правилах дорожного движения, а также про безопасность во время катания на двухколёсном транспорте. Дошкольники украсили свои любимые самокаты и велосипеды в разной стилистике и продемонстрировали навыки управления ими.