В Дубне появился "Парк жизненных ценностей"

На Всероссийских соревнованиях на приз Юрия Гагарина дубненские воднолыжники представляли как Наукоград, так и всю Московскую область.

На Всероссийских соревнованиях на приз Юрия Гагарина дубненские воднолыжники представляли как Наукоград, так и всю Московскую область.

15.07.2025 | 18:40

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