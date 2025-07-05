В Дубне появился "Парк жизненных ценностей"

Сейчас высаживают 20 туй. 5-7-летние деревца через 20 лет достигнут высоты 10 метров и будут украшать собой Парк почти целое столетие. Начали устанавливать комфортные садовые диваны, которые станут архитектурными элементами, наполняющими Парк особым смыслом. На них планируется разместить изготовленные руками воспитанников Центра таблички с цитатами известных людей о жизненных ценностях, семье, дружбе, любви.
Работы ведутся на средства от благотворительного труда, которые жители Дубны собрали в прошлом году. Аварийные деревья вырубили, завезли и выровняли грунт, проложена сеть пешеходных дорожек, газоны засеяны травой. Отведено место и для большой центральной клумбы. В парке также высадили 20 саженцев каштанов, выращенных воспитанниками Центра.