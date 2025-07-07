В Дубне для двух влюблённых пар провели старинный свадебный обряд в честь Дня семьи, любви и верности

Красивый и романтичный древнерусский свадебный обряд провели 6 июля 2025 года на площади Космонавтов в Дубне — цветы, ленты, танцы, поцелуи.
Обе пары надели аутентичные народные костюмы и с благодарностью приняли приглашение организаторов стать центральными персонажами русского обряда - он дал возможность участникам и зрителям прикоснуться к родной истории. Старинный свадебный обряд, считают молодожены, поднимет их семейные отношения на новый уровень.
День семьи, любви и верности отметили в Дубне при большом стечении народа, при активном участии творческих коллективов Дворца культуры "Октябрь". К вечеру потеплело, дождик закончился, и участники обряда - взрослые и дети - с восторгом погрузились в невероятную атмосферу древнего праздника. Они поздравляли молодожёнов, играли в старинные русские игры, плели венки, водили хороводы, пели народные песни.