Стало известно о состоянии мальчика, отравившегося в лагере под Кимрами

15 июля 2025 года работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из лесного массива в Талдомском округе заблудившегося 75-летнего мужчину.

15 июля 2025 года работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из лесного массива в Талдомском округе заблудившегося 75-летнего мужчину.

13.07.2025 | 14:40

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