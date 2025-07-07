Стало известно о состоянии мальчика, отравившегося в лагере под Кимрами

07.07.2025 | 21:11 361 АиФ
Мальчика, которого госпитализировали с острым гастроэнтеритом из подпольного лагеря в деревне Соболево под Кимрами, выписали из больницы.

Напомним, 2 июля 2025 года 8-летний мальчик попал в больницу после отдыха в лагере в деревне Соболево Федоровского сельского поселения в Кимрском округе. Ранее учреждение должно было бы закрыто - такое решение вынес суд, однако, несмотря на постановление, руководство снова открыло лагерь.

Детский лагерь в деревне Соболево Кимрского округа попал в поле зрения Следственного комитета

03.07.2025 | 19:04    482
Детский лагерь в деревне Соболево Кимрского округа попал в поле зрения Следственного комитета
2 июля 2025 года в Следственный отдел регионального управления СК России поступило сообщение о том, что в больницу города Кимры был доставлен ребенок 2017 года с признаками отравления.

После того, как ребёнок попал в больницу, всех остальных детей сразу отправили по домам. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

 
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