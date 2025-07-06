На Большой Волге в Дубне завершился первый этап масштабного проекта по замене водопроводных сетей

Работы по замене трубопровода будут продолжаться и далее в этом году. Здесь, на улице 9 Мая, обновят ещё два участка. Таким образом, суммарно в этом году заменят 280 метров труб. Это повысит надёжность и улучшит качество водоснабжения в районе, где расположены около 30 многоквартирных жилых домов и административных зданий.