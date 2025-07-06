На Большой Волге в Дубне завершился первый этап масштабного проекта по замене водопроводных сетей

06.07.2025 | 15:28 445 Администрация Дубны
Две недели потребовалось специалистам, чтобы обновить 120 метров магистральных сетей водоснабжения на Большой Волге в Дубне.

Здесь старые трубы заменили на полиэтиленовые большего диаметра. Сейчас уже специалисты подошли к финальному этапу - идёт сварка последнего узла и готовятся к запуску сети. В течение ближайших двух недель подрядчик выполнит работы по благоустройству, восстановит асфальтовое покрытие.

Напоминаем, работы проводятся методом горизонтального направленного бурения, поэтому много восстанавливать не придётся - асфальт демонтировали только на небольшом участке, только в месте захода трубы под землю и в месте ее соединения.

Началось обновление магистральных сетей водоснабжения, расположенных вдоль улицы 9 Мая в Дубне

27.06.2025 | 13:40    384
Началось обновление магистральных сетей водоснабжения, расположенных вдоль улицы 9 Мая в Дубне
Почти 9 миллионов рублей предусмотрено на модернизацию магистральных сетей, расположенных вдоль улицы 9 Мая в Дубне.

Работы по замене трубопровода будут продолжаться и далее в этом году. Здесь, на улице 9 Мая, обновят ещё два участка. Таким образом, суммарно в этом году заменят 280 метров труб. Это повысит надёжность и улучшит качество водоснабжения в районе, где расположены около 30 многоквартирных жилых домов и административных зданий.

 
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