На Большой Волге в Дубне завершился первый этап масштабного проекта по замене водопроводных сетей

Здесь старые трубы заменили на полиэтиленовые большего диаметра. Сейчас уже специалисты подошли к финальному этапу - идёт сварка последнего узла и готовятся к запуску сети. В течение ближайших двух недель подрядчик выполнит работы по благоустройству, восстановит асфальтовое покрытие.
Напоминаем, работы проводятся методом горизонтального направленного бурения, поэтому много восстанавливать не придётся - асфальт демонтировали только на небольшом участке, только в месте захода трубы под землю и в месте ее соединения.
Началось обновление магистральных сетей водоснабжения, расположенных вдоль улицы 9 Мая в Дубне
Работы по замене трубопровода будут продолжаться и далее в этом году. Здесь, на улице 9 Мая, обновят ещё два участка. Таким образом, суммарно в этом году заменят 280 метров труб. Это повысит надёжность и улучшит качество водоснабжения в районе, где расположены около 30 многоквартирных жилых домов и административных зданий.