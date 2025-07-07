Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт Детской хоровой школы мальчиков и юношей объявили в Дубне

07.07.2025 | 20:56 395 ЕИС закупки
Согласно проекту, подрядчику, который определится 18 июля 2025 года, предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, организовать сам капитальный ремонт, а также установить современное оборудование.

Площадь объекта составляет 1,07 тысяч квадратных метров. Начальная сумма контракта - почти 126 миллионов рублей.

Все работы будут осуществляться по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт необходимо к сентябрю 2026 году.

 
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