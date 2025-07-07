Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт Детской хоровой школы мальчиков и юношей объявили в Дубне

Согласно проекту, подрядчику, который определится 18 июля 2025 года, предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, организовать сам капитальный ремонт, а также установить современное оборудование.
Площадь объекта составляет 1,07 тысяч квадратных метров. Начальная сумма контракта - почти 126 миллионов рублей.
Все работы будут осуществляться по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Завершить капитальный ремонт необходимо к сентябрю 2026 году.