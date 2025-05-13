В Левобережной Дубне состоялось торжественное открытие Дома ветеранов ГосМКБ «Радуга»

13.05.2025 | 13:16 277 Администрация Дубны
Настоящий подарок сотрудники ГосМКБ «Радуга» сделали ветеранскому активу. В доме №18 на улице Свободы состоялось торжественное открытие "Дома ветеранов", который сами активисты "серебряного возраста" назвали «Дворцом».

Совету ветеранов ГосМКБ "Радуга" - уже пять лет, и если раньше у него не было своего помещения, то сейчас — современное пространство с лекционным, музейным залами, залом истории ветеранов предприятия, уголком памяти о главном конструкторе Александре Березняке, кухней, кабинетом медицинского работника и кабинетами для кружков. В помещениях был проведён капитальный ремонт — всего здесь около 700 квадратных метров.

Совет ветеранов ГосМКБ «Радуга» насчитывает больше 500 человек, в активе Совета - 10. За каждым закреплены свои обязанности. Хотя они сейчас на пенсии, но душой продолжают болеть за родное предприятие. Планы у Совета ветеранов большие. и теперь все они могут быть реализованы.

 
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