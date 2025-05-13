Почему и в вашей косметичке должен обязательно находиться крем с SPF-фильтром?

А потому использовать крем с SPF-фильтром, который действует как экран, нужно круглый год. Это позволит вам избежать появления пигментных пятен, глубоких морщин, обезвоживания, чувства стянутости, шелушения, а в пик солнечной активности – и ожогов.

Какой SPF-фильтр подходит в конкретном случае?

На упаковках солнцезащитного крема указаны разные значения. Минимальный индекс – 15, а если вы первый раз появились на пляже и в самый разгар дня, то лучше не рисковать и выбрать крем с SPF 40 или 50. Такое средство обеспечит вам стойкую и надежную защиту. На каждый день в городе лучше использовать средство с индексом 10-15.

Для большего, комплексного ухода качественный крем дополняется фитоэкстрактами, гиалуроновой кислотой, коллагеном для сохранения упругости, коктейлем из витаминов. Все эти добавки помогают сохранить ухоженный внешний вид, здоровье кожи, ее естественное свечение и молодость.

Как правильно подобрать крем в соответствии с состоянием и типом кожи?

Лучше всего, если его вам подберет косметолог, что позволит облегчить выбор и даже сэкономить деньги, потому как, возможно, вы переберете несколько вариантов перед тем, как найдете свой. При покупке ориентируйтесь на фототип, потребности кожи и желаемый эффект. Также учитывается плотность крема, аромат и другие индивидуальные предпочтения.

При жирном типе кожи, блеске, расширенных порах стоит отдавать предпочтение муссам, легким флюидам, которые быстро впитываются и не забьют поры, дополнительно окажут комплексный уход. Есть средства с легким матирующим действием для большего косметического эффекта.

Для ухода за возрастной кожей выбирайте более плотную текстуру, которая необходима для дополнительного питания, увлажнения, насыщения ценными веществами. При склонности к пигментации или уже при выраженных признаках стоит выбрать средство с осветляющими компонентами.

Как правильно использовать?

Крем наносится ровным слоем за 20-25 минут до выхода на улицу. Каждые пару часов необходимо наносить слой повторно. И сразу после контакта с водой.

Используйте крем с SPF регулярно, чтобы кожа радовала красивым, ухоженным и цветущим внешним видом.