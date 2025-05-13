На "Братских могилах" в Дубне огораживают лесопосадки

Саженцы елей и сосен от пяти до семи лет, выращенные в условиях северного Подмосковья, жители Наукограда сажали в честь Дня Победы в окрестностях Мемориального комплекса «Братские могилы» в рамках акции «Сад памяти».
Посадки проводились на местах санитарной вырубки - ранее многие хвойные деревья здесь повредил жук-короед. Всего высажены более 500 ёлочек и сосен, теперь им требуется выстроить защиту от случайных повреждений: квадроциклы, велосипеды, автомашины.
Два участка со свежими посадками будут обнесены лентой с соответствующими информационными табличками.