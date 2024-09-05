Завершается ремонт одного из водогрейных котлов в Левобережной котельной

05.09.2024 | 12:39 925 Администрация Дубны
В левобережной котельной Дубны завершается капитальный ремонт водогрейного котла, на котором лежит основная нагрузка по обеспечению этой части города теплом в зимнее время.

В сроки подрядчики уложились, сейчас специалисты уже приступили к теплоизоляции.

Системе теплоснабжения, как одной из ключевых, жизненно важных отраслей, в Дубне уделяется повышенное внимание. Так, на 2025 год здесь, в Левобережной котельной, запланирована установка ещё одного, дополнительного водогрейного котла и замена парового.

 
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