Завершается ремонт одного из водогрейных котлов в Левобережной котельной

В сроки подрядчики уложились, сейчас специалисты уже приступили к теплоизоляции.

Системе теплоснабжения, как одной из ключевых, жизненно важных отраслей, в Дубне уделяется повышенное внимание. Так, на 2025 год здесь, в Левобережной котельной, запланирована установка ещё одного, дополнительного водогрейного котла и замена парового.