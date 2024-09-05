Завершается ремонт одного из водогрейных котлов в Левобережной котельной

В левобережной котельной Дубны завершается капитальный ремонт водогрейного котла, на котором лежит основная нагрузка по обеспечению этой части города теплом в зимнее время.
В сроки подрядчики уложились, сейчас специалисты уже приступили к теплоизоляции.
Системе теплоснабжения, как одной из ключевых, жизненно важных отраслей, в Дубне уделяется повышенное внимание. Так, на 2025 год здесь, в Левобережной котельной, запланирована установка ещё одного, дополнительного водогрейного котла и замена парового.