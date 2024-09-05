Заслуженные награды резидентам ОЭЗ «Дубна»

Высоких наград - благодарностей Министерства образования Московской области - удостоены руководители компаний-резидентов, оказавших значимую помощь в оснащении современным оборудованием и мебелью четырех кабинетов первоклассников гуманитарно-эстетической гимназии №11, над которой уже несколько лет успешно шефствует ОЭЗ «Дубна».
До начала торжественной части мероприятия все его участники собрались на площадке перед центральным входом образовательного учреждения. Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев поблагодарил инвесторов и особо выделил якорных резидентов «Энкор» и «Ядро ФАБ Дубна», внесших максимальный вклад в эту работу.
После осмотра новых кабинетов первоклассников, в актовом зале состоялась торжественная церемония награждения. Ярким приятным дополнением к наградам стали букеты цветов и отличное, соответствующее началу нового учебного года настроение всех участников торжественного события.