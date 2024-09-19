Закончить работы по благоустройству в Сквере Журавлёва в Дубне планируется уже к концу текущего года

По просьбам дубненцев строители добавили пешеходные подходы к скверу, запроектировали велодорожку, обновили прежний классический фонтан и добавили новый сухой.

Очертания сквера уже можно увидеть. На текущей неделе строители завершат подготовку оснований для тротуаров, а на следующей перейдут к укладке плитки. Материалы уже на объекте: плитка качественная, от московской фабрики «Готика», адаптирована под климатические условия.

На эти работы подрядчик добавит работников и ресурсы. Техники и людей на объекте достаточно, все процессы запараллелены. До конца года в полном объёме планируется закончить реконструкцию сквера.