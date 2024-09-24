Закончен ремонт тротуара на улице Флёрова

24.09.2024 | 10:31 776 Администрация Дубны
Дорожку для пешеходов на улице Флёрова в Дубне отремонтировали в сжатые сроки, и первые пешеходы уже оценили позитивные изменения.

«Ежедневно только к нам ходят 300 детей. Также в этом здании расположена школа искусств «Вдохновение». И, наконец, дорогу к нам отремонтировали», - директор Детской музыкальной школы Татьяна Дементьева отметила скорость работ по асфальтированию улицы Флёрова и бережное отношение строителей к деревьям, которые её украшают.

Действительно, удалось быстро провести эти работы, спасибо подрядчику. На прошлой неделе демонтировали старое покрытие, за выходные подготовили основание, и 23 сентября улицу заасфальтировали. Сейчас жители уже ходят по новой дорожке.

 
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