Закончен ремонт тротуара на улице Флёрова

«Ежедневно только к нам ходят 300 детей. Также в этом здании расположена школа искусств «Вдохновение». И, наконец, дорогу к нам отремонтировали», - директор Детской музыкальной школы Татьяна Дементьева отметила скорость работ по асфальтированию улицы Флёрова и бережное отношение строителей к деревьям, которые её украшают.

Действительно, удалось быстро провести эти работы, спасибо подрядчику. На прошлой неделе демонтировали старое покрытие, за выходные подготовили основание, и 23 сентября улицу заасфальтировали. Сейчас жители уже ходят по новой дорожке.