В урологическом отделении Дубненской больницы приступил к работе новый врач

05.09.2024 | 19:24 946 Дубненская больница
Новый врач-уролог Гаирбек Гаирбеков не так давно присоединился к команде специалистов урологического отделения Дубненской больницы.

В 2016 г. окончил Ставропольскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». Позже прошел обучение в ординатуре по урологии. Ранее работал в одном из медучреждений г. Москвы, где приобрел ценный опыт работы и усовершенствовал свои профессиональные навыки.

Врач владеет современными методами диагностики и хирургического лечения заболеваний. Проводит экстренные и плановые операции малоинвазивным способом.

 
Читайте также
Новости
12.09.2024 | 16:59    682
Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Посвящение первоклассников в пешеходы» в школе №5
Сотрудники Госавтоинспекции Дубны приняли участие в мероприятии «Посвящение первоклассников в пешеходы» с учащимися средней общеобразовательной школы №5.
10.09.2024 | 20:54    903
Теперь на дорогах Дубны дежурит сотрудник Госавтоинспекции на мотоцикле
В ходе «Выездных администраций» жители неоднократно жаловались в Администрацию Дубны на мотоциклистов, которые гоняют по улицам города, нарушая скоростной режим, а также мешают ночью спать.
17.09.2024 | 14:04    50
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России посетил ОИЯИ
16 сентября состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь (РБ) в Российской Федерации Александра Рогожника в Объединенный институт ядерных исследований.