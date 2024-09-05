В урологическом отделении Дубненской больницы приступил к работе новый врач

В 2016 г. окончил Ставропольскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». Позже прошел обучение в ординатуре по урологии. Ранее работал в одном из медучреждений г. Москвы, где приобрел ценный опыт работы и усовершенствовал свои профессиональные навыки.

Врач владеет современными методами диагностики и хирургического лечения заболеваний. Проводит экстренные и плановые операции малоинвазивным способом.