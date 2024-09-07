В поликлинике №1 Дубненской больницы новый специалист по медицинскому массажу

Анастасия Карякина приехала в Дубну из Уфы.
В 2005 г. Анастасия окончила Башкирский медико-фармацевтический колледж, получив диплом медицинской сестры. Продолжила обучение и получила квалификацию в области медицинского массажа.
Профессиональный уровень специалиста, индивидуальный подход, владение различными техниками восстановления здоровья дополнят лечение и улучшит качество жизни пациентов. Медицинский массаж — это отличный способ расслабления и важная часть комплексного подхода к лечению и профилактике различных заболеваний.
Специалист уже ведет прием в поликлинике.