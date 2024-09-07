В поликлинике №1 Дубненской больницы новый специалист по медицинскому массажу

07.09.2024 | 13:13 744 Дубненская больница
Анастасия Карякина приехала в Дубну из Уфы.

В 2005 г. Анастасия окончила Башкирский медико-фармацевтический колледж, получив диплом медицинской сестры. Продолжила обучение и получила квалификацию в области медицинского массажа.

Профессиональный уровень специалиста, индивидуальный подход, владение различными техниками восстановления здоровья дополнят лечение и улучшит качество жизни пациентов. Медицинский массаж — это отличный способ расслабления и важная часть комплексного подхода к лечению и профилактике различных заболеваний.

Специалист уже ведет прием в поликлинике.

 
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