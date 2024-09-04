В ОЭЗ "Дубна" построят цех по производству систем очистки воды

04.09.2024 | 14:56 1 006 Госстройнадзор Подмосковья
На территории ОЭЗ «Дубна» к концу 2024 года компания «Пром Технологии 4.0» запустит цех по производству оборудования для водоподготовки и водоочистки.

Общий объем инвестиций в строительство планируется на уровне 350 млн руб. Общая площадь зданий и сооружений производственного цеха составит порядка 7 тыс. квадратных метров. Здесь «Пром Технологии 4.0» будут создавать комплексные решения для предприятий различных отраслей.

Планируется создание различных продуктов (решений) любого отраслевого назначения в соответствии с требованиями заказчиков по четырем основным направлениям:

  • Подготовка технической и питьевой воды
  • Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод
  • Сгущение, обезвоживание, переработка и утилизация осадков
  • Замкнутое водопользование и водооборотные циклы на промпредприятиях
 
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