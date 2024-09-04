В ОЭЗ "Дубна" построят цех по производству систем очистки воды

На территории ОЭЗ «Дубна» к концу 2024 года компания «Пром Технологии 4.0» запустит цех по производству оборудования для водоподготовки и водоочистки.
Общий объем инвестиций в строительство планируется на уровне 350 млн руб. Общая площадь зданий и сооружений производственного цеха составит порядка 7 тыс. квадратных метров. Здесь «Пром Технологии 4.0» будут создавать комплексные решения для предприятий различных отраслей.
Планируется создание различных продуктов (решений) любого отраслевого назначения в соответствии с требованиями заказчиков по четырем основным направлениям:
- Подготовка технической и питьевой воды
- Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод
- Сгущение, обезвоживание, переработка и утилизация осадков
- Замкнутое водопользование и водооборотные циклы на промпредприятиях