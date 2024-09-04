В ОЭЗ "Дубна" построят цех по производству систем очистки воды

Общий объем инвестиций в строительство планируется на уровне 350 млн руб. Общая площадь зданий и сооружений производственного цеха составит порядка 7 тыс. квадратных метров. Здесь «Пром Технологии 4.0» будут создавать комплексные решения для предприятий различных отраслей.

Планируется создание различных продуктов (решений) любого отраслевого назначения в соответствии с требованиями заказчиков по четырем основным направлениям: