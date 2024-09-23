В Дубне сотрудники Госавтоинспекции «посвятили в пешеходы» учеников местного лицея

23.09.2024 | 18:58 894
«Посвящение в пешеходы» первоклассников прошло в лицее №6 имени академика Г.Н. Флёрова.

Мероприятие провели Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции ОМВД России по г.о. Дубна капитан полиции Анна Краснова совместно с Отрядом юных инспекторов.

Ребята из отряда ЮИД в игровой форме рассказали об основных Правилах дорожного движения и последствиях их несоблюдения. Первоклассники читали стихи, а также вместе с ведущими праздника разгадывали загадки и участвовали в веселых играх. Ученики продемонстрировали знания сигналов светофора, дорожных знаков, правила перехода проезжей части по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

В завершение мероприятия первоклассники произнесли клятву «Грамотного пешехода» и получили удостоверения участников безопасного дорожного движения, а также световозвращающие элементы.

 
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