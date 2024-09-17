В Дубне появился новый фонтан

17.09.2024 | 20:28 905 Администрация Дубны
Во дворе дома № 34 на улице Карла Маркса в Дубне теперь журчат прозрачные струи воды, а вечером включится подсветка.

Фонтан небольшой, замкнутого цикла, много воды не потребляет. Стоит чуть более 200 тысяч рублей.

Статус «Дом образцового содержания» этот дом получил в прошлом году. Совет дома, который возглавляет председатель Городской ассоциации многоквартирных домов Райса Юрьевна Гуляева, принял решение идти дальше. С помощью управляющей компании фонтан установили, проложили кабель, провели воду. Дополнительно с жильцов ничего не собирали - нужную сумму взяли из статьи на содержание и ремонт.

Но совершенству нет предела, уверена Раиса Гуляева. Есть ещё одна задумка – аллея с парковыми скульптурами. Рассматривают на ближайшие годы.

 
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