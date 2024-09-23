В Дубне Госавтоинспекторы совместно с Юными инспекторами дорожного движения провели утренний рейд

Они встречали учащихся по пути в школу возле пешеходного перехода и проверяли соблюдение правил дорожного движения.

Во время рейда ЮИДовцы и Госавтоинспекторы проверили, насколько правильно школьники переходят дорогу, в том числе с велосипедом или самокатом, а также обратили внимание на наличие световозвращающих элементов на рюкзаках и одежде.

С детьми провели разъяснительные беседы, раздали листовки и световозвращающие элементы, а также напомнили о правилах безопасного поведения на дороге. Без внимания юных помощников дорожных полицейских не остались и взрослые пешеходы.