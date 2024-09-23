В 55 раз дубненцы приняли участие в традиционном пробеге памяти академика Векслера

22 сентября в Дубне прошел 55-ый традиционный легкоатлетический пробег памяти академика В.И. Векслера.
Пробег памяти Векслера продолжает держать планку по числу участников. В этот раз 500 человек вышли на старты. В том числе приехали спортсмены из Москвы, Дмитрова, Талдома, Кимр и других городов. Было подготовлено четыре дистанции. Дети бежали 1,2 километра, взрослые — 4,8.
Легкоатлетов поприветствовал Глава Дубны Максим Тихомиров, который в этот день и сам зарегистрировался на дистанцию в 4 километра:
"Часто занимаюсь сам, но другими видами спорта. И считаю для себя это очень важно. Ну и часто общаюсь с молодежью. Многие задают такой провокационный вопрос. Они говорят, если вы побежите, мы тоже побежим. Поэтому сегодня бежим вместе. И спортсменам, и любителям сегодня всем желаю только победы и двигаться вперед!"