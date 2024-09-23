В 55 раз дубненцы приняли участие в традиционном пробеге памяти академика Векслера

Пробег памяти Векслера продолжает держать планку по числу участников. В этот раз 500 человек вышли на старты. В том числе приехали спортсмены из Москвы, Дмитрова, Талдома, Кимр и других городов. Было подготовлено четыре дистанции. Дети бежали 1,2 километра, взрослые — 4,8.

Легкоатлетов поприветствовал Глава Дубны Максим Тихомиров, который в этот день и сам зарегистрировался на дистанцию в 4 километра: