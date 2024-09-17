Ученые ОИЯИ провели биомониторинг воздуха в национальном парке Казахстана

17.09.2024 | 13:03 431 ОИЯИ
Ученые Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ совместно с коллегами из научных и образовательных центров Грузии, Казахстана, Молдовы и Румынии определили уровень загрязнения воздуха в национальном парке «Бурабай» на севере Республики Казахстан с использованием мхов-биомониторов.

Государственный национальный природный парк «Бурабай» представляет большую природную и историческую ценность; в последние годы он подвергается значительному антропогенному воздействию. Биомониторинг с помощью мхов был проведен в курортном поселке Боровое, важном туристическом центре национального парка, для определения уровня загрязнения воздуха.

Мхи, собранные в 29 точках, были исследованы методом нейтронного активационного анализа для определения содержания 36 элементов и, дополнительно, методом оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для определения содержания меди и свинца.

Факторный анализ был применен для проверки наличия корреляций между определенными элементами и их связи с возможными источниками выбросов. Уровень элементов, определенных в Государственном национальном природном парке «Бурабай», был сопоставлен с имеющимися данными для других национальных парков.

Согласно значениям коэффициента загрязнения и индексам нагрузки загрязнения, исследуемая территория может быть описана как незагрязненная, а также предполагаемо либо умеренно загрязненная. Индекс потенциального экологического риска, рассчитанный для отдельных элементов, указывает на низкий риск для здоровья человека.

 
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