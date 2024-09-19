Студенты Университета "Дубна" прошли интенсив Startup Hub

Бизнес-интенсив Startup Hub проводился в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Под руководством опытных тренеров студенты Университета "Дубна" прошли основные этапы работы над стартапом: генерация идей, формирование команды и распределение ролей, построение бизнес-модели, создание MVP, питч-сессия проектов перед инвесторами.

В ходе работы ребята предложили 15 проектов: от виртуальной экскурсии в джунгли и интеллектуальной прачечной до конструктора роботов и календаря встреч.

Участники приобрели знания и реальный опыт управления командой, выступления перед большой аудиторией, работы над стартапом. Кроме насыщенной деловой программы участников ждал обед, кофе-брейк, классные фотографии и знакомство с единомышленниками.