Спортивный стадион в школе №1 открыт для занятий

23.09.2024 | 21:19 793 Администрация Дубны
23 сентября вся школа №1 города Дубна как одна большая команда - на спортивном поле и трибунах. Здесь сегодня долгожданное событие — открытие стадиона.

В 2023 году стартовал капитальный ремонт Первой школы по президентской программе, но реконструкция стадиона в госпрограмму не входила. Надо было принять оперативное решение стоимостью больше 30 миллионов рублей. И дубенский подрядчик справился в рекордные, в кратчайшие сроки - чуть больше, чем за месяц.

Сегодня одновременно на стадионе прошёл первый футбольный матч, мастер-класс по самбо, турнир по стритболу и другие спортивные активности. Этот стадион, как и все школьные, построенные в Дубне в последние годы, будет открыт для всех желающих заниматься спортом.

 
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