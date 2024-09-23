Спортивный стадион в школе №1 открыт для занятий

В 2023 году стартовал капитальный ремонт Первой школы по президентской программе, но реконструкция стадиона в госпрограмму не входила. Надо было принять оперативное решение стоимостью больше 30 миллионов рублей. И дубенский подрядчик справился в рекордные, в кратчайшие сроки - чуть больше, чем за месяц.

Сегодня одновременно на стадионе прошёл первый футбольный матч, мастер-класс по самбо, турнир по стритболу и другие спортивные активности. Этот стадион, как и все школьные, построенные в Дубне в последние годы, будет открыт для всех желающих заниматься спортом.