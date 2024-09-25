Современную полосу препятствий, включающую семь элементов, строят на территории школы №7

25.09.2024 | 20:05 670 Администрация Дубны
На территории Школы №7 в Дубне развернулись настоящие строительные работы. Площадка размером 5x100 метров уже подготовлена, полным ходом идёт монтаж элементов новой современной полосы препятствий.

Выровнена сама спортивная площадка, снят растительный грунт и приступили к монтажу непосредственно элементов полосы препятствий. До конца недели полоса будет сдана приемной комиссии.

Разрушенный мост, лабиринт, окоп — всего будет установлено 7 элементов полосы препятствий. Все они изготавливались специализированной компанией, прошли сертификацию и подходят для занятий детей.

 
Читайте также
Новости
29.09.2024 | 18:50    216
Грамоты, благодарности и почетные звания были вручены членам педагогического состава колледжа Университета «Дубна»
Со студентами и педагогами колледжа Университета "Дубна" пообщался глава города Дубна Максим Тихомиров.
24.09.2024 | 20:56    754
Больше тонны гуманитарной помощи и автомобиль "буханку" УАЗ передали дубненские волонтеры мобилизованным
Больше тонны гуманитарной помощи, включая легендарный микроавтобус «буханка» УАЗ, передали волонтеры дубненским мобилизованным в зону СВО.
25.09.2024 | 15:07    754
Медики Дубненской больницы продолжают проверять здоровье жителей, выезжая в городские парки и скверы
В минувшие выходные в сквере Ветеранов в Левобережье более 80 человек проверили здоровье и сделали прививки от гриппа.