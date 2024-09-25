Современную полосу препятствий, включающую семь элементов, строят на территории школы №7

Выровнена сама спортивная площадка, снят растительный грунт и приступили к монтажу непосредственно элементов полосы препятствий. До конца недели полоса будет сдана приемной комиссии.

Разрушенный мост, лабиринт, окоп — всего будет установлено 7 элементов полосы препятствий. Все они изготавливались специализированной компанией, прошли сертификацию и подходят для занятий детей.