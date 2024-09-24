Сотрудники Госавтоинспекции совместно с Юидовцами провели открытый урок по ПДД в Дубне

Госавтоинспектор акцентировала внимание на том, как правильно и безопасно переходить проезжую часть и выходить со двора. Юидовцы показали ребятам самостоятельно подготовленный видеоролик, в котором Юный инспектор помогает первокласснику дойти до школы. Обращая внимание на «Дорожные ловушки», которые встречались по пути, они смогли выбрать самый безопасный маршрут «дом-школа-дом».

Ребятам показали отображенную на карте схему маршрута, разработанную отрядом ЮИД, и раздали каждому ученику чистые карты, чтобы они совместно с родителями проложили индивидуальные безопасные маршруты «дом-школа-дом».