Состоялась встреча Главы Дубны с жителями на улице Строителей

В этой части города немало нерешённых задач. На очередной встрече команды Главы города с дубненцами в формате "Выездной администрации" спрашивали о том, когда установят дополнительные общественные туалеты вблизи Комсомольской набережной, кКогда спилят аварийные деревья у дома номер 21. Попросили переместить столбы освещения с тротуара на газон у дома номер 16.

У жителей микрорайона есть идеи, как сделать дворы более благоустроенными и комфортными. Глава Дубны Максим Тихомиров поддержал инициативы дубнецев, обсудил с ними возможности организации спортивной площадки в этом микрорайоне, а также дал обещание продолжить ремонт тротуаров в Институтской части. Эта задача не на один сезон.