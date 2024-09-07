Состоялась встреча Главы Дубны с жителями на улице Строителей

07.09.2024 | 11:45 768 Администрация Дубны
5 сентября прошла встреча дубненцев с командой Главы города во дворе за домом №16 по улице Строителей.

В этой части города немало нерешённых задач. На очередной встрече команды Главы города с дубненцами в формате "Выездной администрации" спрашивали о том, когда установят дополнительные общественные туалеты вблизи Комсомольской набережной, кКогда спилят аварийные деревья у дома номер 21. Попросили переместить столбы освещения с тротуара на газон у дома номер 16.

У жителей микрорайона есть идеи, как сделать дворы более благоустроенными и комфортными. Глава Дубны Максим Тихомиров поддержал инициативы дубнецев, обсудил с ними возможности организации спортивной площадки в этом микрорайоне, а также дал обещание продолжить ремонт тротуаров в Институтской части. Эта задача не на один сезон.

 
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