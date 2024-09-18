Сертификат на собственное жильё получил в Дубне ещё один ребёнок, оставшийся без попечения родителей

Данила Коровенков родился в Дубне. Сейчас он - студент 2-го курса Дмитровского техникума, обучается на маляра. На встречу Данила пришёл с приёмными родителями. Глава Дубны пообщался с юношей, узнал его планы на будущее.

Тарас Рассолов - Генеральный директор "Промтех-Дубна", вошедший в новый состав Совета депутатов, пригласил молодого человека работать в компанию, которую возглавляет.

«Мы очень нуждаемся в сотрудниках с такими навыками, которые ты получишь в техникуме. Мы всегда открыты к диалогу, наши ворота открыты. Нам такие ребята очень нужны в городе», - отметил Тарас Рассолов.

Всего в этом году шестерых 18-летних дубненцев, оставшихся без попечения родителей, планируется обеспечить квартирами за государственный счет по губернаторской программе Подмосковья.