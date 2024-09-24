Резидент ОЭЗ "Дубна" запатентовал инновационную разработку получения препарата для терапии ВИЧ-инфекции

Изобретению выдан патент, обеспечивающий охрану интеллектуальной собственности компании.

Согласно официальной статистике, более 850 тыс. человек в России живет с ВИЧ-инфекцией. При этом, по мнению экспертов, реальное число пациентов может быть значительно выше. Большой процент людей с данным заболеванием применяет Ритонавир: в среднем ежегодно на федеральном уровне осуществляется закупка более 800 тыс. упаковок Ритонавира и более 600 тыс. упаковок комбинации Ритонавир и Лопинавир.

Ритонавир был запатентован более 35 лет назад, а в 1996 году стал доступен пациентам. В это же время были раскрыты способы получения его кристаллической полиморфной формы, известной сейчас как кристаллическая форма I. Сегодня известны и другие – II, III, IV и V формы, описаны различные способы их получения.

Однако уже известные техники обладают рядом недостатков, касающихся чистоты получаемого продукта, масштабируемости и производительности. Это ограничивает возможность оперативного производства субстанции высокого качества в требуемых для рынка объемах.

Изобретение «ПСК Фарма» – это новый способ получения Ритонавира для более эффективного использования в фармацевтической промышленности. Оно позволяет значительно повысить чистоту продукта - до 99,8%, и выход продукта - более чем на 90%, увеличить масштабируемость и обеспечить высокую производительность за счет сокращения времени цикла, обеспеченного оптимизированными условиями реакции и этапов очистки.