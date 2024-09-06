Резидент ОЭЗ «Дубна» ввел в эксплуатацию новый производственный объект

В особой экономической зоне «Дубна» компания «Гридекс-К» создает современное производство геосинтетических материалов и профилированных листов из композитных материалов. Комплекс возводится на базе недостроенного объекта, который резидент приобрел на левобережной площадке ОЭЗ, воспользовавшись программой «Промышленная ипотека».

Общий объем инвестиций в проект составит 365 млн руб. На современном производстве компания планирует создать не менее 50 новых рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда. Реализация проекта позволит увеличить доступность геосинтетических материалов и профлистов из композитных материалов для потребителей, также качественная продукция заменит устаревшие и более дорогие импортные аналоги.

В строй введен первый объект площадью около 1,5 тыс. кв. метров. Здесь резидент наладит производство и реализацию композитных геосинтетических материалов, в том числе геосеток и геоматов. Дешевые, но эффективные геоматериалы применяются в дорожном строительстве разного уровня сложности, с их помощью укрепляют фундаменты и другие подземные конструкции, грунтовые сооружения и склоны природного ландшафта.

После завершения строительства всего комплекса, намеченного на конец 2026 года, компания «Гридекс-К» планирует занять одну из лидирующих позиций на российском рынке в сегменте композитных материалов, выпуская импортозамещающую продукцию под собственным брендом.